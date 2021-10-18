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Yaramazlara biraz batar!

Gates çiftinin kızı Jennifer, imam nikahıyla evlendi

ABD’li milyarder Bill Gates ile Melinda Gates’in üç çocuğundan en büyüğü olan Jennifer Gates, uzun süredir nişanlı olduğu Mısırlı jokey Nayel Nassar ile evlendi. Çiftin ‘imam nikahı’ da kıydığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

New York Post’un haberine göre, çift ilk önce cuma günü İslami bir törenle nikahlandı.


Ertesi gün ise Gates’in New York eyaletinde bulunan Westchester County’deki 16 milyon dolarlık görkemli at çiftliğinde 300 kişilik bir kutlama yapılarak resmi nikah kıyıldı.

Çift ilk danslarını da Elton John’un ‘Can you feel the love tonight?’ şarkısı eşliğinde yaparken, Jennifer Gates, Vera Wang tasarımı bir gelinlik tercih etti.

Bill Gates ile geçen aylarda boşandığı Melinda Gates’in ilk çocukları olan 25 yaşındaki Jennifer Gates, tıp öğrencisi. Jennifer Gates, binicilik merakıyla da tanınıyor. Amerikalı-Mısırlı 30 yaşındaki Nassar da şampiyonlukları bulunan olimpik bir jokey. Çiftin binicilik etkinliği sırasında tanıştığı biliniyor.

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