Gökçek, 26,7 milyon liralık şirketi üçte birine özelleştirmiş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı Melih Gökçek’in 2012 yılında 9 milyon liraya özelleştirdiği BEL-YA şirketinin gerçek değerinin 26,7 milyon lira olduğu açığa çıktı.

Gökçek hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları gündemdeki yerini koruyor. Gökçek’in, özelleştirilen BEL-YA A.Ş ihalesine giren iki şirketin de yönetiminde aynı ismin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 15 Ekim 2012’deki bu özelleştirmenin ardından belediye bütçesinden şirkete milyonlarca lira aktarıldığı tespit edildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Gökçek ve dönemin belediye meclisi üyelerinin yanı sıra özelleştirme sürecinde aktif rol alan bürokratlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

İlan yayınlanmadan ihale

ABB Belediye Meclisi 13 Temmuz 2012 tarihinde, EGO ve ASKİ’nin ortağı olduğu şirketlerin özelleştirilmesine karar vermişti.

Herhangi bir ilan yayınlanmadan düzenlenen ihale, 9 milyon 18 bin lira teklif veren Mobil Temizlik A.Ş’ye bırakılmıştı.

Belediyenin yayın, dağıtım ve reklam işlerini yürüten şirketin özelleştirme ihalesini kazanan şirketin reklamcılıkla ilgili doğrudan faaliyeti olmadığı da anlaşıldı.

Habere göre, özelleştirmenin öncesinde bağımsız bir denetim kuruluşuna, ‘BELYA A.Ş. Değerleme Raporu’ hazırlatıldı. Bu raporun mevcut teftiş kurulunun görevlendirdiği bilirkişi tarafından incelendiği belirtildi. İncelemede, raporunun teknik açıdan birçok eksik ve hata içerdiği, ‘hangi veriye dayandığı belli olmayan’ rakamlarla dolu olduğu ifade edildi. Rapora göre, 9 milyon liraya satılan BELYA A.Ş’nin asıl değerinin yaklaşık 26,7 milyon lira olduğu da açığa çıktı.

BELYA A.Ş’ye yönelik bir mülkiye müfettişinin ‘özelleştirme olmasaydı, şirketin mevcut kira sözleşmesi boyunca elde edeceği gelir toplamı 46 milyon 762 bin lira olacağı’ yönünde tespitte bulunduğu da belirtildi.