Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gökçek, 26,7 milyon liralık şirketi üçte birine özelleştirmiş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı Melih Gökçek’in 2012 yılında 9 milyon liraya özelleştirdiği BEL-YA şirketinin gerçek değerinin 26,7 milyon lira olduğu açığa çıktı.

Gökçek hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları gündemdeki yerini koruyor. Gökçek’in, özelleştirilen BEL-YA A.Ş ihalesine giren iki şirketin de yönetiminde aynı ismin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 15 Ekim 2012’deki bu özelleştirmenin ardından belediye bütçesinden şirkete milyonlarca lira aktarıldığı tespit edildi.


Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Gökçek ve dönemin belediye meclisi üyelerinin yanı sıra özelleştirme sürecinde aktif rol alan bürokratlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

İlan yayınlanmadan ihale

ABB Belediye Meclisi 13 Temmuz 2012 tarihinde, EGO ve ASKİ’nin ortağı olduğu şirketlerin özelleştirilmesine karar vermişti.

Herhangi bir ilan yayınlanmadan düzenlenen ihale, 9 milyon 18 bin lira teklif veren Mobil Temizlik A.Ş’ye bırakılmıştı.

Belediyenin yayın, dağıtım ve reklam işlerini yürüten şirketin özelleştirme ihalesini kazanan şirketin reklamcılıkla ilgili doğrudan faaliyeti olmadığı da anlaşıldı.

Habere göre, özelleştirmenin öncesinde bağımsız bir denetim kuruluşuna, ‘BELYA A.Ş. Değerleme Raporu’ hazırlatıldı. Bu raporun mevcut teftiş kurulunun görevlendirdiği bilirkişi tarafından incelendiği belirtildi. İncelemede, raporunun teknik açıdan birçok eksik ve hata içerdiği, ‘hangi veriye dayandığı belli olmayan’ rakamlarla dolu olduğu ifade edildi. Rapora göre, 9 milyon liraya satılan BELYA A.Ş’nin asıl değerinin yaklaşık 26,7 milyon lira olduğu da açığa çıktı.

BELYA A.Ş’ye yönelik bir mülkiye müfettişinin ‘özelleştirme olmasaydı, şirketin mevcut kira sözleşmesi boyunca elde edeceği gelir toplamı 46 milyon 762 bin lira olacağı’ yönünde tespitte bulunduğu da belirtildi.

Melih Gökçek: Ankapark için ‘FETÖ’nün yayın organlarına 375 bin lira ödendi

SON HABERLER

TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentteki almak istedikleri araziyle ilgili engellerin çözülebilmesi için valinin bypass edilip konunun direkt bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.

TÜGVA belgelerinden kısa kısa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye’deki bütün vatandaşların hakkı olan kamu taşınmazlarını elde edebilmek için arkasına iktidarı alarak yerel yönetimlere baskı uygulamış.

DİSK: Değersiz TL’yle uluslararası sermayeye halkın emeği pazarlanıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, İzmir’de yaptıkları eylemle asgari ücretten vergi kesilmemesini talep etti. DİSK temsilcisi Memiş Sarı ayrıca iktidarın Türk Lirası’nı bilerek değersizleştirildiğini savundu: “Türkiye, uluslararası sermaye için ucuz ve güvencesiz işçilik cenneti haline getiriliyor.”

Ekonomist Zelyut: Kur daha da yükselecek

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, AKP’nin faizleri düşürerek piyasayı saman alevi gibi canlandırmak istediğini ancak bunun yan etkisi olarak kurların yukarı çıktığını söyledi. Zelyut’a göre ‘hovardaca’ harcanan 128 milyar dolarla birlikte rezervlerin boşalması, Türkiye’yi kur artışını baskılayacak olan hamlelerden yoksun bıraktı.