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Yaramazlara biraz batar!

İki önemli araştırma: Hamilelikte Covid-19 aşılarının düşükle bağlantısı yok

Önemli tıp dergilerinde yayınlanan iki araştırma Covid-19 aşılarının hamilelik öncesi ve esnasında güvenli olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Pixabay

The New England Journal of Medicine’da yayınlanan Norveç’teki bir araştırmada 4 bin 500’ü düşük yapan 18 bin 500 hamile kadın incelendi. Hangi aşı olduğu fark etmeksizin (Moderna, AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech) araştırmacılar Covid-19 aşıları ve hamileliğin ilk üç ayındaki düşük riski arasında bir bağ olmadığını belirtti.


Hamile kadınlarda, Covid-19 komplikasyonları yaşama, hastane yatış ve bebeğin çok erken doğması riskinin daha yüksek olduğunu belirten araştırmacılar, “Ayrıca hamilelik sırasında aşılamanın yeni doğan bebeğe doğumdan sonraki ilk aylarda Covid-19 enfeksiyonuna karşı koruma sağlaması muhtemel” ifadelerini kullandı.

Bir diğer önemli tıp dergisi Lancet’te yayınlanan başka bir araştırmada ise AstraZeneca aşısının deneylerine katıldığı sırada hamile kalan 107 kadın incelendi. Kadınların 72’si gerçek aşı olurken, kalanlara plasebo yapılmıştı.

Araştırmacılar, AstraZeneca aşısının düşük olasılığı üzerinde etkisi olmadığını gördü.

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