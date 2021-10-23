Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan memurlara seslendi: Görevinizi yaptığınız sürece kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin, “Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 16 Ekim’deki açıklamasında, bürokratlara “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi (18 Ekim) itibariyle durun” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu çağrıyı ‘suç’ olarak nitelendirmişti.


Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatları tarafından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kılıçdaroğlu ise geri adım atmamış, “Sayın bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın” demişti.

AKP’nin Eskişehir’deki toplantısında konuşan Erdoğan, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan geri adım yok: Bürokratlara yeni çağrı

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ‘bürokrat açıklaması’na suç duyurusu

Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrısına HDP’den destek

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Vesayet falan hep aynı nakarat; kimse yemiyor

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun bürokrat çıkışına: Açıkça suç

Kılıçdaroğlu, memur ve bürokratlara köprüden önce son çıkışı gösterdi

SON HABERLER

TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentteki almak istedikleri araziyle ilgili engellerin çözülebilmesi için valinin bypass edilip konunun direkt bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.

TÜGVA belgelerinden kısa kısa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye’deki bütün vatandaşların hakkı olan kamu taşınmazlarını elde edebilmek için arkasına iktidarı alarak yerel yönetimlere baskı uygulamış.

DİSK: Değersiz TL’yle uluslararası sermayeye halkın emeği pazarlanıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, İzmir’de yaptıkları eylemle asgari ücretten vergi kesilmemesini talep etti. DİSK temsilcisi Memiş Sarı ayrıca iktidarın Türk Lirası’nı bilerek değersizleştirildiğini savundu: “Türkiye, uluslararası sermaye için ucuz ve güvencesiz işçilik cenneti haline getiriliyor.”

Ekonomist Zelyut: Kur daha da yükselecek

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, AKP’nin faizleri düşürerek piyasayı saman alevi gibi canlandırmak istediğini ancak bunun yan etkisi olarak kurların yukarı çıktığını söyledi. Zelyut’a göre ‘hovardaca’ harcanan 128 milyar dolarla birlikte rezervlerin boşalması, Türkiye’yi kur artışını baskılayacak olan hamlelerden yoksun bıraktı.