Erdoğan memurlara seslendi: Görevinizi yaptığınız sürece kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin, “Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 16 Ekim’deki açıklamasında, bürokratlara “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi (18 Ekim) itibariyle durun” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu çağrıyı ‘suç’ olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatları tarafından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kılıçdaroğlu ise geri adım atmamış, “Sayın bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın” demişti.

AKP’nin Eskişehir’deki toplantısında konuşan Erdoğan, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.