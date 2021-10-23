Babasının yemek yemediği için dövdüğü bir buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te yemek yemediği için babasının yumruk attığı bir buçuk yaşındaki Elif Hazal, kaldırıldığı hastanede dört gün süren yaşam savaşını kaybetti.

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Güneykent Mahallesi’nde 19 Ekim’de meydana gelen olay, bir ay önce doğum yapan anne Duygu Yılmaz’ın (27) hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gittiği sırada yaşandı.

Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif’e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi.

Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.

İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz’ı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz şunları söyledi: ‘Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum.”

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elif Hazal’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.