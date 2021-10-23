Prof. Müftüoğlu yanıtladı: Baş ağrısı ne zaman ciddiye alınmalı?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘2020 yılı ilaç tüketim rakamları’na göre ağrı kesicilerin çok kullanılmasının nedenlerini irdelediği bugünkü yazısında, “Başımız neden ağrır, ne zaman ciddiye alınmalı” sorularına yanıt verdi.

Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu’na göre, 2020’de elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilaç arasında ilk sıraları ağrı kesiciler ve romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar almıştı.

Müftüoğlu’nun Hürriyet’teki yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başımız neden ağrır?

“Yaşadığımız baş ağrısı patlamasının nedeni yalnızca pandemi değil. Başımızda başımızı ağrıtacak(!) pek çok sorun var. Günlük olaylar, mesela trafik sıkışıklığı, mesela dolar ve Euro’daki iniş çıkışlar, mesela pahalılık, mesela ev ve iş yaşamımızdaki gelgitler ve tabii ki öncelikle de pandeminin getirdiği stres/kaygı/korku baş ağrılarımızı tetikleyebiliyor. Diğer taraftan yaşam tarzımızdaki yanlışlar, mesela yiyip içtiklerimiz, mesela kullandığımız teknolojik cihazlar, hayatımıza giren yeni değişimler, hayat hızımızdaki baş edilmesi güç artış, uyku sorunlarımız da birer baş ağrısı tetikçisi olabiliyor. Özetle sebep çok, problem yaygın, mesele mühimdir.”

Baş ağrınız ne zaman acil?