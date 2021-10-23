İki doz Sinovac olanlar için üçüncü doz süresi düşürüldü

Çinli şirket Sinovac’ın corona virüs aşısını olanlar için üçüncü dozu bekleme süresi yeniden üç aya düşürüldü.
İki doz Sinovac olanları için üçüncü doz süresi geçtiğimiz günlerde üç aydan altı aya çıkarılmıştı.
Türkiye’de kullanılmaya başlanan ilk corona virüs aşısı olan Sinovac için bundan böyle randevu alma süresi yeniden 3 ay olarak uygulanacak.
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