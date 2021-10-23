Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiftlik hayvanlarının kanında mikroplastik çıktı

İnsan sağlığını tehdit eden mikroplastiklere, çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında da rastlandı.

Çevre örgütü Plastic Oceans’ın verilerine göre her yıl 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Bu atıklar biyoçözünür olmamakla birlikte mikroplastik (5 milimetreden küçük) adı verilen daha küçük parçalara ayrılıyor.


Araştırmalar çevrenin bu görünmez kirleticilerinin çay, tuz, deniz ürünleri, bal, şeker, bira, sebze, meşrubat, şişe su gibi sofraların olmazsa olmazlarından organlarımıza hatta anne karnındaki bebeklerin plasentalarına (rahimde gelişen doku) kadar her yerde bulunduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar, mikroplastiklerin insan sağlığı açısından zararları olduğunu söylüyor.

Gıda zincirindeki tehlike

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Vrije Üniversitesi uzmanları, inek ve domuz gibi çiftlikte yetiştirilen hayvanların kanında mikroplastik bulunduğunu tespit etti. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Heather Leslie, ilk olan bu çalışmanın, gıda zincirindeki tehlikeye dikkat çektiğini belirtti.

‘Çiftlik hayvanlarında ilk defa tespit edildi’

Topraktaki mikroplastiklerin ekinler vasıtasıyla çiftlik hayvanlarına geçebileceğini belirten Leslie şunları söyledi: “Yüzlerce hayvanda bunlar tespit edilmişti. Ancak domuz ve inek gibi çiftlik hayvanlarında bu ilk defa tespit edildi. Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz ön sonuçlar, plastik parçalarının çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında olduğunu kanıtlıyor. İnsan ve hayvan sağlığı kapsamında gıda zincirindeki bu tehlikeye karşı korunmak için çalışmaların derinleştirilmesi gerek.”

Everest’in zirvesinde mikroplastik bulundu

Soframızdan organlarımıza her yerde mikroplastik: İnsan sağlığına zararlı mı?

SON HABERLER

TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentteki almak istedikleri araziyle ilgili engellerin çözülebilmesi için valinin bypass edilip konunun direkt bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.

TÜGVA belgelerinden kısa kısa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye’deki bütün vatandaşların hakkı olan kamu taşınmazlarını elde edebilmek için arkasına iktidarı alarak yerel yönetimlere baskı uygulamış.

DİSK: Değersiz TL’yle uluslararası sermayeye halkın emeği pazarlanıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, İzmir’de yaptıkları eylemle asgari ücretten vergi kesilmemesini talep etti. DİSK temsilcisi Memiş Sarı ayrıca iktidarın Türk Lirası’nı bilerek değersizleştirildiğini savundu: “Türkiye, uluslararası sermaye için ucuz ve güvencesiz işçilik cenneti haline getiriliyor.”

Ekonomist Zelyut: Kur daha da yükselecek

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, AKP’nin faizleri düşürerek piyasayı saman alevi gibi canlandırmak istediğini ancak bunun yan etkisi olarak kurların yukarı çıktığını söyledi. Zelyut’a göre ‘hovardaca’ harcanan 128 milyar dolarla birlikte rezervlerin boşalması, Türkiye’yi kur artışını baskılayacak olan hamlelerden yoksun bıraktı.