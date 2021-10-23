Çiftlik hayvanlarının kanında mikroplastik çıktı

İnsan sağlığını tehdit eden mikroplastiklere, çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında da rastlandı.

Çevre örgütü Plastic Oceans’ın verilerine göre her yıl 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Bu atıklar biyoçözünür olmamakla birlikte mikroplastik (5 milimetreden küçük) adı verilen daha küçük parçalara ayrılıyor.

Araştırmalar çevrenin bu görünmez kirleticilerinin çay, tuz, deniz ürünleri, bal, şeker, bira, sebze, meşrubat, şişe su gibi sofraların olmazsa olmazlarından organlarımıza hatta anne karnındaki bebeklerin plasentalarına (rahimde gelişen doku) kadar her yerde bulunduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar, mikroplastiklerin insan sağlığı açısından zararları olduğunu söylüyor.

Gıda zincirindeki tehlike

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Vrije Üniversitesi uzmanları, inek ve domuz gibi çiftlikte yetiştirilen hayvanların kanında mikroplastik bulunduğunu tespit etti. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Heather Leslie, ilk olan bu çalışmanın, gıda zincirindeki tehlikeye dikkat çektiğini belirtti.

‘Çiftlik hayvanlarında ilk defa tespit edildi’

Topraktaki mikroplastiklerin ekinler vasıtasıyla çiftlik hayvanlarına geçebileceğini belirten Leslie şunları söyledi: “Yüzlerce hayvanda bunlar tespit edilmişti. Ancak domuz ve inek gibi çiftlik hayvanlarında bu ilk defa tespit edildi. Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz ön sonuçlar, plastik parçalarının çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında olduğunu kanıtlıyor. İnsan ve hayvan sağlığı kapsamında gıda zincirindeki bu tehlikeye karşı korunmak için çalışmaların derinleştirilmesi gerek.”