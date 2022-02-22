Akşam Postası / 22 Şubat 2022

Uzmanlar: Ukrayna krizi ekmek fiyatını uçurabilir, 5 liralar yetmez

Cephedeki bir Ukrayna askeri. (Fotoğraf: AA)

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması halinde Türkiye’de ekmek ve un fiyatlarının rekor kırmasını bekliyor.

Almanya, Kuzey Akım 2 hattının onay sürecini durdurdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin durdurulması için talimat verdi.

Erdoğan’dan CHP’ye: Tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘CHP zihniyetinin tarih boyunca hep millete fatura ödettiğini’ belirtirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu: Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası Ukrayna-Rusya savaşının en çok Türkiye’ye zarar vereceğini söyledi.

HDP lideri Buldan: Seçimlerde en büyük indirimi halkımız yapacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ‘fedakarlık’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Bunlarda yüz ne gezer, bunlar yüzsüzün teki” diye çıkıştı.

Bahçeli de ‘Geççek’ dedi

Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Geççek’ şarkısıyla gündemde birinci sıraya çıkan ve iktidara yakın isimlerce eleştirilen pop sanatçısı Tarkan’a destek çıktı.

Ortaokul öğrencisini döven öğretmene verilen 10 aylık cezaya itiraz

Aksaray’da ortaokul öğrencisini döven öğretmene verilen 10 aylık hapis cezasına itiraz edildi.

OECD: Plastiklerin sadece yüzde 9’u başarılı şekilde dönüştürülebiliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), dünya genelinde mevcut plastik atıkların sadece yüzde 9’unun başarılı şekilde geri dönüştürüldüğüne dikkat çekerek plastik atığı azaltmak için ‘koordinasyonlu küresel çözüm’ önerdi.

Reuters anketi: 2021 için büyüme beklentisi yüzde 11

Türkiye ekonomisinin pandemi önlemlerinin neredeyse tamamen kaldırıldığı 2021 yılında yüzde 11 büyümesi bekleniyor.

Anadolu Hisarlılar ‘gasp edilen’ parkı geri istiyor: Kamuya ait, iş insanı kapatamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Anadolu Hisarı’ndaki kaçak yapılaşmayı mühürlemesine rağmen, halkın kullanımında olması gereken park hala açılmadı. Bölgede yaşayanlar park alanın kendilerine açılmasını istiyor.

Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek’e ‘akıl sağlığı tam’ raporu

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü öldüren Hüseyin Can Gökçek’e ‘akıl sağlığının tam olduğu’ yönünde rapor verildi.

Covid testislerde küçülmeye yol açıyor

Hamsterlar üzerindeki bir araştırma, corona virüsünün testislerde küçülme ve hasara yol açtığını, vücuttaki testosteron (erkeklik hormonu) seviyesinin de azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Rapor: Cinsellikle ilgili en çok işlev bozuklukları haberleştiriliyor

‘Türkiye Medyasında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı‘ başlıklı rapora göre en çok cinsel işlev bozuklukları haberleştiriliyor.

14-15 Mart’ta büyük beyaz g(ö)rev var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14-15 Mart tarihlerinde, ülke çapında ‘büyük g(ö)rev’ yapacaklarını açıkladı.

Yedi yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava

İstanbul’un Pendik ilçesinde yedi yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Satış fiyatını belirlediği’ gerekçesiyle Duru Bulgur’a para cezası

Rekabet Kurulu, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. AŞ’ye, Konya ve Karaman bölgelerindeki perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

‘FETÖ’ soruşturmaları: 148 gözaltı kararı, 123 kişi yakalandı

Ankara ve Balıkesir merkezli ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.