Rapor: Cinsellikle ilgili en çok işlev bozuklukları haberleştiriliyor

‘Türkiye Medyasında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı‘ başlıklı rapora göre en çok cinsel işlev bozuklukları haberleştiriliyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre en çok haberleştirilen cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) konuları cinsel işlev bozuklukları (yüzde 17), infertilite-doğurganlık (yüzde 13,3) ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (yüzde 9,5) olarak sıralanıyor.

Ruhsal sağlık (yüzde 0,1), kürtaj (yüzde 1,3) ve aile planlaması ve doğum kontrol (yüzde 2,4) haberlerde en az değinilen başlıklar.

Raporda kürtaj ve doğum kontrol ve aile planlaması gibi konuların medyada da arka planda kalması, AKP tarafından formüle edilen ‘ailenin korunması‘ ve ‘Türkiye’nin genç nüfus demografik yapısının korunması‘ gibi hedefler doğrultusunda aşınan hak temelli yaklaşımın bir parçası olarak yorumlanıyor.

Fotoğraf: Pixabay

NewsLabTurkey’den Dr. Sarphan Uzunoğlu ve Hazal Sena Karaca’nın hazırladığı araştırmanın verilerini ‘ortalama ziyaretçi sayısı ve farklı editoryal bakış açılarını temsil ediyor olmaları’ kriterleri doğrultusunda BirGün, Cumhuriyet, Diken, Evrensel, Gazete Duvar, Hürriyet, Posta, Sabah, Sözcü, T24, Takvim ve Yeni Akit’in haber sitelerinde yer alan cinsel sağlık ve üreme sağlığı haberleri oluşturuyor.

1 Ağustos 2021 ve 31 Ocak 2022 tarihleri arasında altı aylık bir zaman diliminde yayımlanan toplam 790 haber içeriğinin incelendiği rapora göre en çok CSÜS içeriği yayımlayan gazeteler sırasıyla Posta (218), Hürriyet (119) ve T24 (96).

‘Tık’ getirecek sansasyonel başlıklar

Araştırma raporundan öne çıkan verilerden bazıları şöyle:

*Cinsel haz ve doyum konusu T24, Posta ve Hürriyet dışındaki gazeteler tarafından görülmüyor. Cinsel haz ve doyum kategorisine giren içerikleri en çok haberleştiren medya kuruluşuysa ilgili içerikleri sosyal medyada da gündem olan T24. T24’ün haberlerinin yüzde 19’u cinsel doyum ve hazzı konu alıyor.

*CSÜS haberlerinin yüzde 28’i ‘tık‘ getirecek sansasyonel başlık içeriyor. Araştırmaya konu olan zaman aralığında yayımlanan CSÜS haberlerinde bu tarz başlıkları en çok kullanan gazeteyse T24. Buna göre, T24’ün ilgili haberlerinin yüzde 42’sinde sansasyonel olarak nitelendirilebilecek başlık kullanılıyor.

*Evrensel (yüzde 36) ve Sözcü’nün (yüzde 21) en çok haberleştirdiği konular AIDS ve HIV. Sivil toplum örgütlerinin çabalarına ve hukuki girişimlerine paralel olarak son zamanlarda daha fazla görünür olan HPV ve HPV aşısına ilişkin içeriklerse en çok BirGün (yüzde 32) ve Diken’de (yüzde 32) yer alıyor. Sabah, Takvim ve Yeni Akit ise HPV’ye en az yer ayıran gazeteler.

*Rahim ağzı kanseri ve prostat kanseri başta olmak üzere üreme sağlığı ile ilişkili kanser türlerini konu alan haberler CSÜS haberlerinin yüzde 6’sını oluşturuyor. Diken (yüzde 17) ve Cumhuriyet (yüzde 15) toplam içeriklerine oranla bu kategoride en çok haber yayımlayan medya kuruluşları.

Hangi gruplar dışarıda bırakılıyor

11 farklı medya kuruluşunun altı aylık sürede yayımladığı 790 haberde konu edilen gruplara bakıldığında genç, çocuk ve yaşlı bireylerle CSÜS hizmetlerine erişim ve faydalanma açısından dezavantajlı konumda bulunan LGBTİ+’lar, göçmenler/sığınmacılar ve engellilerin haberlerde yeterli ölçüde temsil edilmediği görülüyor.

LGBTi+’lara yönelik en fazla CSÜS haberi yayımlayan gazetelerse sırasıyla Evrensel (yüzde 9), Gazete Duvar (yüzde 7) ve Diken (yüzde 6).

HPV haberlerinin önemi

Araştırmanın sonuç bölümünde genel bulguların oldukça problemli bir medya alanına işaret etttiği belirtilmekle birlikte olumlu olarak değerlendirilebilecek bulgulara dikkat çekiliyor. Diken, BirGün, Gazete Duvar ve Evrensel gibi medya kuruluşlarının HPV ve rahim ağzı kanserine yönelik ürettiği içeriklerin, bu konulara diğer medya kuruluşlarına oranla daha geniş yer vermeleri, farkındalığın oluşması ve taleplerin daha geniş bir zemine yayılması açısından hayli önemli olduğu vurgulanıyor.