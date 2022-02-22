Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek’e ‘akıl sağlığı tam’ raporu

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, ‘akıl sağlığı raporu’ için Samsun’a götürüldü. Yapılan muayene sonucunda Gökçek’e ‘akıl sağlığının tam olduğu’ yönünde rapor verildi.

Fotoğraflar: AA

Şentürk, 16 Şubat’ta, Yalı Mahallesi’nde 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanan Gökçek gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

DHA’nın haberinde Sıla’nın ailesi tarafından zorla nişanlandırıldığı öne sürülmüş, teyit edilmemiş bu iddiaya dayanarak sosyal medyada aile de ‘linç edilmişti.’

Diken muhabiri Ayşegül Kasap’ın ulaştığı baba Bekir Şentürk ise kızını zorla nişanlama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söylemiş, mahalle muhtarı İsmail Yüksel de Diken’e babayı doğrular yönde konuşmuştu: “Zamanla vazgeçer diye kızı eve gelmeye ikna etmek için ‘Tamam arkandayız’ demişler. Kız hakikaten de sonra vazgeçti. Ama bu sefer de oğlan rahat bırakmadı.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailenin ilişkiyi onaylamadığı için Sıla’ya şiddet dahi uyguladığını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Giresun L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

Beyaz koruyucu tulum giydirilen Gökçek getirildiği sırada geniş güvenlik önlemleri alındı.

“Akıl sağlığı tam” raporu verildiği öğrenilen Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun’daki cezaevine götürüldü.