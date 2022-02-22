14-15 Mart’ta büyük beyaz g(ö)rev var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14-15 Mart tarihlerinde, ülke çapında ‘büyük g(ö)rev’ yapacaklarını açıkladı. Hekimlerin, “Emek bizim, söz bizim” diyerek, 11 Ekim 2021’de başlattıkları eylem programı 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda devam edecek.

8 Şubat’taki g(ö)revden bir kare. Fotoğraf: TTB

Taleplerine yönelik adımların atılmaması halinde bütün sağlık kurumlarını önlüklerinin beyazına boyayacaklarını söyleyen Fincancı, şimdiye kadarki en büyük g(ö)revi gerçekleştireceklerini söylerek şu ifadeleri kullandı:

“Emeğimiz, haklarımız için sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart günleri uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi; bütün hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız. Bizi duymazdan, görmezden gelenlere, bizi yok sayanlara, emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi ayaklar altına alanlara gücümüzü hep birlikte göstereceğiz.”

‘Asla geri çekilmeyeceğiz’

Hekimlerin, yıllardır ‘duymak istemeyen kulaklar’a dertlerini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Fincancı, sağlık sisteminin işleyemez hale geldiğini belirterek taleplerini şöyle sıraladı: “Emekliliğimize yansıyan insanca bir ücret istiyoruz, geçinemiyoruz. Covid-19 meslek hastalığı sayılsın. Sağlıkta dönüşüm sona ersin. Beş dakikada hekimlik yapılamaz. Bilimsel, liyakate dayalı, lisans ve uzmanlık eğitimi istiyoruz, uzmanlık öğrencileri köle değildir. Haklarımızı alana kadar asla susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve asla geri çekilmeyeceğiz.”

Halkların verilmeyip, alındığını vurgulayan Fincancı, “Hakkımız olanı mücadele ede ede kazanacağız, kararlıyız” dedi.

‘Kontrolsüz pandemiden sağlık sistemi sorumlu‘

Fincancı mücadeleyi adım adım büyütmeye devam edeceklerini ifade etti: “Pandemide her gün 300’e yakın insanımızın ölmesine, 100 bine yakınının hastalanmasına göz yumanlara, sağlıksızlık vadeden sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı; yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu anlatacağız. Bizlere istifaları, tükenmişliği, hekim göçlerini, uzun ve güvensiz çalışma saatlerini dayatanın da bu sağlık sistemi olduğunu biliyoruz.”

Pandeminin ikinci yıldönümü 11 Mart’ta, TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapacak. Aynı günün akşamı uluslararası katılımlı çevrimiçi toplantıda ‘Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi’ başlığıyla önlenemeyenler ve önlenmesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ise uzun zamandır Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu talep ettiklerini ancak karşılık görmediklerini hatırlattı. Hem sağlık emekçileri hem de toplumun sağlığını korumak için çözüm önerileri sunmak istediklerini belirten Karakoç, şöyle devam etti:

“Bu talebimize karşılık yaklaşık 500 gündür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizi duymuyor, görmüyor, kör gözler ve sağır kulaklar halinde. Haklı talepler için haklı ve meşru mücadeleye devam ediyoruz. Mücadelemizi bundan sonra da yükselmeye devam edeceğiz. Halkı taleplerimizi duymazdan, görmezden gelenlere buradan tekrar sesleniyorum. Bu mücadele haklarımızı alana kadar devam edecektir.”

Fincancı TTB programını şöyle sıraladı:

*24 Şubat- 20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi il gezilerinde olacak.

*26 Şubat 2022: TTB Genel Yönetim Kurulu toplanacak.

*1 Mart 2022: ‘TTB ve tabip odaları hekimlerin taleplerini açıklıyor’ basın toplantısı gerçekleştirilecek.

*13 Mart 2022: İstanbul’da beyaz buluşma ve yürüyüş.

*14-15 Mart 2022: Büyük G(ö)REV’deyiz.

*15 Mart 2022: Siyasi parti gruplarını ziyaret edeceğiz.

*16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu’nda, ‘Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl’ başlığıyla tartışacağız.

*19-20 Mart 2022: İllerde büyük beyaz buluşmalar yapacağız.