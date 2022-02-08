Sağlık çalışanları bugün g(ö)revde

MESUDE ERŞAN

Hekiminden ebesine, eczacısından veterinere, laborantından yardımcı personele kamu sağlık çalışanları, ekonomik ve özlük hakları için bugün yurt çapında iş bırakma eylemi yaptı. Meslek örgütlerinin ‘g(ö)rev’ dediği eyleme, hasta ve yakınları da destek verdi.

‘Yeter Fahrettin, bizi kahrettin’ yazılı döviz dikkat çekti. Fotoğralarf: TTB

Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bir araya gelen sağlık çalışanları, öğrenciler ve meslek örgütleri temsilcileri taleplerini haykırdı.

Temel Bilimler binası önünde toplanan sağlıkçı çalışanları, “Direne direne kazanacağız“, “Vvazgeçmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz“, “Oyalama değil, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz” sloganları atarak fakülte kapısına kadar yürüdü.

‘Sorunlar, sağlığa erişemeyenleri doğrudan ilgilendiriyor’

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı burada yaptığı konuşmada, uzun süredir hep birlikte seslerini duyurmaya, haklarını almaya çalıştıklarını söyledi. Emeklerinin değersizleştirildiğini belirten Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne yazık ki artık bu mesleği sürdürme konusunda kuşkuları olan meslektaşlarımız için daha iyi bir sağlık sistemi, daha güvenli çalışma koşulları, insanca yaşayabilecekleri bir ücret, emekliliklerinde 75 yaşında çalışmak zorunda kalmadan, dinlenebilecekleri, emeklerinin karşılığını gördükleri bir çalışma ortamı için mücadele ediyoruz. Bu sağlığa erişim konusunda sorun yaşayan yurttaşlarımızı da doğrudan ilgilendiriyor.”

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tükendiğini söyleyen Fincancı, sağlığı olanaksız kılan ‘sağlıkta dönüşüm’ programına karşı, sağlık hizmetlerinden yana, kamucu, insanca, herkesin eşit ve ücretsiz erişebildiği sağlık hizmeti için mücadele ettiklerini söyledi. Fincancı konuşmasında, “En çok da yanımızda olan yurttaşlara teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

‘Daha uzun süreli g(ö)revlere hazırız’

Eylemde söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşullarının, sefalet ücretlerinin kader olmadığını biliyoruz” dedi.

Saip, 14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi: “Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli g(ö)reve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz”.

Talepler

Saip, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.

Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.

657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması.

Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması.

COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.

Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi.

Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması.

Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.

Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’larla dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.

Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.

Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.

Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması.

Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı.

Sağlık çalışanları daha sonra, umutlarını sembolize eden beyaz balonları uçurdu.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sağlık çalışanlarının bildiri okumasına polis engel oldu. Van Valiliği’nin yasaklama kararının gerekçe gösterildiği müdahalede, Van Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) şube eş başkanları Figen Çolakoğlu ve Zeki Seven, SES Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, SES Şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yılmaz, SES Şube üyeleri Esma Gümüşlü ve Keziban Karakuş gözaltına alındı.

‘Müdahale haklı talepleri bastırmaya yönelik’

Gözaltılara tepki gösteren TTB, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hukuka aykırı olan bu müdahale sağlık emekçilerinin haklı taleplerini bastırmaya yöneliktir. Müdahale gerekçesi olarak gösterilen Van Valiliği’nin yasaklamaları beş yılı aşkın süredir kesintisiz olarak devam etmektedir. Valiliğinin yasak kararlarının başlangıç tarihi 21 Kasım 2016 olup, kararların hukuki ve maddi bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Hukuka aykırı polis müdahalesiyle gözaltına alınan üye ve yöneticilerimiz derhal serbest bırakılmalı, gözaltı talimatı veren ve hukuka aykırı şekilde üyelerimizi gözaltına alan amir ve kolluk personeli hakkında adli ve idari işlem başlatılmalıdır.”

Hastanelerde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 hastaları ve Covid-19 şüphesiyle başvuranlara hizmete devam edildi.