TTB’nin ‘Beyaz Nöbet’i başladı: Haklarımızı alana kadar mücadelede ısrarcıyız

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hala görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek ‘Beyaz Nöbet’, 26 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) binası önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı.

Fotoğraf: TTB

Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı.

Sağlık sisteminin ne toplumun sağlık hakkını karşılayabildiğini ne de sağlık emekçilerinin ‘insanca yaşayabileceği, güvenceli bir çalışma alanı sunabildiğini’ belirten Korur Fincancı, TTB’nin de bu nedenle hem hekimlerin ve sağlık emekçilerinin hem de toplumun hakları için yürüttüğü “Emek Bizim, Söz Bizim” sloganıyla bir eyleme süreci yürüttüğünü hatırlattı.

Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu mücadeleden vazgeçmeyiz. Biz zamanında ‘Bir yemin ettik ki, dönemem’ diyenleriz. Biz yeminlerinden dönmeyenleriz. Biz haklarımızı alana kadar mücadelede ısrarcı olacağımızı hatırlatıyor, TTB’de ve tüm illerde nöbete başlıyoruz. Nöbetimiz yankı bulmazsa, 8 Şubat’ta son kez tek günlük g(ö)rev’e olacağız.”

Fotoğraf: AA

Daha sonra grup adına açıklama yapan TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin bu ay Meclis gündemine getirileceğinin belirtildiğini ancak ayın sonuna gelinmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini hatırlattı.

Eroğulları şunları kaydetti: “Tasarının Meclis’e getirilmesi ve taleplerimizin karşılanması için nöbete başlıyoruz. Bugün başlatacağımız ‘Beyaz Nöbet’ eylemi Meclis’in açık olduğu tüm günler devam edecektir. Ülkenin dört bir yanından Tabip Odası yöneticilerimiz, Türk Tabipleri Birliği’ne gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam ettirecek. Tüm hekimler, sağlık emekçileri, tıp öğrencileri, kendi sağlık meclislerini nöbet eylemimizde tartışacak ve sözünü kuracaktır. 4 Şubat’a kadar tasarının Meclis’e getirilmesi için ‘Beyaz Nöbet‘teyiz.”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer de basın açıklaması sırasında gruba destek verdi.