‘Satış fiyatını belirlediği’ gerekçesiyle Duru Bulgur’a para cezası

Rekabet Kurulu, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. AŞ’ye, Konya ve Karaman bölgelerindeki perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Fotoğraf: www.durulezzetler.com

Kurumun sitesinde yer alan duyuruya göre firmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Düzenlenen rapor ve ek görüşe, toplanan deliller, yazılı savunmalar, sözlü savunma toplantısındaki açıklamalar ve incelenen dosya dikkate alınarak firmanın perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiği, firmanın muafiyetten yararlanamayacağı kararlaştırıldı.

60 gün içinde 4,4 milyon ödenecek

Firmaya 4 milyon 407 bin 979,26 lira idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

Duru Bulgur’un karara ilişkin açıklamasında, tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünleri en uygun fiyatla ulaştırmanın şirketin temel ilkesi olduğu belirtilerek, “Bu çalışmaları yürütürken ülkemizin tarım politikalarına katkı yapmayı ve yerli çiftçimizi desteklemeyi kendimize misyon edindik. Tüketicilerimize ürünlerimizi sunarken, piyasanın rekabet koşullarına her zaman saygı gösteren prensiple çalıştık” ifadeleri kullanıldı.

‘Yasal haklarımızı kullanacağız’

2018’de Rekabet Kurumu tarafından firmada yapılan ön araştırma sonucunda herhangi bir ihlale rastlanmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığının bildirildiği, ön araştırma sonucunun tam tersi yönde karar verildiğine işaret edildi.

Kararın hukuki güvenlik ilkesini zedelediğine ve haksız bulunduğu aktarılan açıklamada şöyle dendi: “Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız. Duru Bulgur olarak her zaman faaliyetlerimizi dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak, kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürdük.”