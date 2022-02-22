Erdoğan’dan CHP’ye: Tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘CHP zihniyetinin tarih boyunca hep millete fatura ödettiğini’ belirtirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin” diye seslendi.

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Afrika ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’taki özerk bölgeleri tanımasını kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ‘tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırdıklarını’ belirterek, Türkiye’nin Karadeniz ülkesi olması nedeniyle Rusya-Ukrayna krizi için tedbir aldıklarını ifade etti.

Erdoğan, ‘millet ittifakı’ndan herhangi bir partiyi aralarına kabul etmeyeceklerini ifade ederek “Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da cumhur ittifakımızı lekeleyemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, elektrik tarifesindeki yeni düzenlemeye 1 Mart’ta geçeceklerini kaydetti.

Bir gazeteci, Erdoğan’a Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödememe kararı aldığını hatırlattı: “İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?”

Cumhurbaşkanı şu yanıtı verdi: “Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var.”