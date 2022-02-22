‘Türkiye gıda krizine gidiyor’ diyen CHP’li vekile göre ‘tek çare’ var

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’nin gıda krizine gireceğini öne sürdü.

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Meclis’teki basın toplantısında konuşan Gaytancıoğlu, Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerinde ciddi sorunlar yaşandığını, iktidarın en büyük darbeyi tarıma vurduğunu, bu sektörde girdi fiyatlarının sürekli arttığını ifade etti.

CHP’li vekil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından çiftçiye yönelik destek ödemelerinin çok azaldığını, gümrük vergileri sıfırlanarak yerli tarım ürünlerinin rekabet gücünün kırıldığını söyledi.

AA’nın aktardığına göre Gaytancıoğlu, Covid-19 salgını döneminde birçok ülkenin tarım politikalarını güncelleyip üretici desteklerini artırdığını, gübre fiyatlarında yüzde 700’e varan artışlar sonrası bütçe güncellemeleriyle çiftçilerinin mağduriyetini önlediğini anlattı.

AKP’nin gübre fiyatları konusunda hiçbir önlem almadığını, çiftçinin sorunlarına çözüm bulmadığını ifade eden Gaytancıoğlu, tarımsal girdi fiyatlarındaki artış oranlarını sıraladı.

İktidarın ithalat ağırlıklı tarım politikası ve geçen yılki kuraklığın ülke tarımını olumsuz etkilediğini savunan Gaytancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bir gıda krizine gidiyor. Geçen sene bu zamanlar bir ekmek 1,5 liraydı, şimdi 3-3,5 liraya kadar çıktı. Toprak Mahsülleri Ofisi buğday fiyatını baskıladığı için ekmek fiyatları burada duruyor, yoksa 5-6 lira olacak. Bir ülke üretebileceği ürünleri ithal etmemeli, çünkü paranız olsa da bir gün gelir ithalat yapamazsınız. Rusya ve Ukrayna arasında ciddi bir gerginlik var. Türkiye’nin tarım ürünleri ithalatının neredeyse yarısının bu ülkelerden yapıldığını kabul edersek bir savaş çıkması durumunda buğday vermezler. Türkiye, üreticisini korumak, desteklemek ve üretici bir ülke olmaz zorundadır. Başka çaresi yok.”