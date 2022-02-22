HDP lideri Buldan: Seçimlerde en büyük indirimi halkımız yapacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ‘fedakarlık’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Bunlarda yüz ne gezer, bunlar yüzsüzün teki” diye çıkıştı.

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Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, HDP’nin binalarına yönelik saldırılara tepki gösterirken, saldırıların ‘belli odaklar’ tarafından yapıldığını söyledi. Ayrıca cezaevlerindeki ölümleri ve hak ihlallerini gündeme getirdi.

Buldan, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü kutlayarak, çok sayıda dilin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti, anadilde eğitim konusunda mücadele edeceklerini vurguladı.

HDP’nin il ve ilçe binalarına yönelik saldırılara ve partililerinin tutuklanmasına tepki gösteren Buldan, “HDP gümbür gümbür geliyor” diyerek ‘ayakta oldukları’ mesajını verdi.

HDP lideri, yargının da HDP’ye karşı bir ‘araç’ olarak kullanıldığını savunarak, operasyonları düzenleyenlerin iktidar adına seçim çalışması yürüttüğünü anlattı: “Sandıkta elde edemeyecekleri sonuçlar için yargı kumpaslarına bel bağlayan bir iktidar var. Yerellerde de her gün bir partimizin ilini, ilçesini, yöneticilerimizi, halkımızı hedef alıp saldırmaya devam ediyorlar. Saldırı baskın gözaltı ve tutuklamalarla geçmeyen günümüz yok! Geçen hafta Adana’daki binamıza bir saldırı oldu, bu İzmir saldırısının bir devamıdır. İktidarın talimatıyla hukuku çiğneyerek baskın düzenleyenler iktidarın siyasi militanlarıdır ve AKP adına seçim çalışması yürütenlerdir. Böylesi baskın ve operasyonların yapıldığını görmedik! Suç örgütlerine dokunulmazken HDP’yi hedef alanlar suçlular ittifakının ortağıdır!”

Buldan iktidara seslenerek, “Bize karşı yürüttüğünüz siyasi operasyonlardan da özel politikalarınızdan da bir iktidar hikâyesi çıkartamayacaksınız, size çıkacak tek hikâye iktidarınızın çöküş hikayesi olacaktır” dedi.

Ekonomideki tabloyu da değerlendiren Buldan, yurttaşların geçinmekte zorlandığını vurguladı.

Erdoğan’ın ‘fedakârlık’ açıklamalarına sert tepki göstererek, “Hangi yüzle bunu istiyorlar? Önce yüzünüz olsun, ama bunlarda yüz ne gezer. Bunlar yüzsüzün teki” ifadelerini kullandı.

‘Yol haritası’ duyurdu

İktidarın krizi görmezden geldiğini belirten Buldan, krizden çıkışın yol haritasını açıkladı: “Beşli çetenize para pompalamayı durdurun. Sarayınız bitmek bilmeyen israfını kesin. Çift maaşlı eş, dost ve akrabaya dağıttığınız kamu ihalelerini durdurun. Geçilmeyen köprü ve otoyollar için yapılan ödemeleri durdurun. Savaşa ve çatışmaya kaynak harcamayı sonlandırın.”

Cezaevlerindeki ölümlere de değinen Buldan, AKP ve MHP’nin halkın umutlarını hedef aldığını savunarak, “Cezaevinde tutulan hasta tutsakların ölüm haberleri geliyor. Tecritle, çözümsüzlük ve çatışma siyasetiyle barış umudunu saldırı altında tuttuklarını da görüyoruz. Hak ve özgürlükleri hedef alarak demokrasi umudunu söndürmek istiyorlar” dedi.

Buldan konuşmasının devamında şunları söyledi:

* Siyasetin bir çözüm aracı olduğuna inanıyorsanız, rekabet ettiğiniz siyasetin karşısına siyasetle çıkarsınız. Yargı gücüyle devlet gücüyle hedef göstererek, saldırarak, kayyım atayarak siyaset yapılmaz! Varsa bir siyasetiniz, siyasi cesaretiniz, HDP’nin karşısına siyasetle çıkarsınız.

* Siz kendinizi darı ambarında görmeye devam edin. HDP gümbür gümbür geliyor. HDP ile değişecek diyen, demokrasi ve adalet isteyen milyonlar gümbür gümbür geliyor.

* Partimize karşı saldırılarınızla asla bizi yıldıramayacaksınız, bu saldırılara asla alışmayacağız. Siyasi soykırım operasyonlarınıza asla boyun eğmeyeceğiz, geri adım atmayacağız, başaramayacaksınız! HDP’siz bir Türkiye, HDP’siz bir siyaset, HDP’siz bir parlamento, HDP’siz yerel yönetimler, HDP’siz yaşam hayalleriniz çöp olmaya devam edecek.

Hukuksuzluğa yayarak, adalet umudunu karartmak istiyorlar. 780 gündür kayıp olan Gülistan Doku’nun ailesi aramızda. Gülistan Doku 780 gündür nerede? Parlamentoyu göreve davet ediyorum. Bu ailenin çığlığına kayıtsız kalmayın, ortak olmayın. Arkadaşlarımız yarın araştırma önergesi vererek araştırılmasını isteyecek. Bu araştırma önergesini destekleyin,

* Gülistan Doku bulunsun. Kayıpların üzerini karartmaya çalışan, adalet arayışlarının önüne duvar ören iktidar, hakikatlerin açığa çıkmaması için bir şey daha yapıyor. Medyayı baskılayarak, sosyal medyayı engelleme planı yaparak toplumu nefessiz bırakmayı planlıyorlar. Tüm ülkeyi hedef almış durumdalar. Çökertme politikalarına karşı direnen herkesi hedef almış durumdalar. İktidarın bu politikasının önündeki en büyük engel HDP ve demokrasi güçleridir, barış siyasetidir, yarattığı değişim inancıdır, kadınların mücadelesidir.

‘Solun cihazına bağlı ekonomi’

* Solunum cihazına bağlı bir ekonomi yarattılar. AKP genel başkanı çıkmış, “Ülkenin kazancından birlikte faydalandığımıza göre, külfeti de beraber omuzlayacağız” diyor. Cefayı çeken; emekçi, yoksul halktır ama sefasını yaşayan saray iktidarıdır. Sefalarının faturasını halka ödetme sinsiliği peşindeler. Hayır, ülkenin kazancından da kaynaklarından da yararlanan kesinlikle halkımız değil, emekçiler, yoksullar, gençler, kadınlar değildir; sadece siz, sarayınız ve yandaşlarınız, beşli çeteniz, Suriye savaşında desteklediğiniz maaşa bağladığınız çeteleriniz faydalanmaktadır! Bu ülkenin başındaki en büyük külfet sizsiniz, sizin zulüm iktidarınızdır. Halk sizi bir külfet olarak taşımak zorunda değildir, taşımayacaktır da!

* Kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe düşenlerin sayısı 4 milyonu aşmış durumda. Bu insanlar ülkenin kazancından yararlandığı için mi borç takibindeler? Son iki haftada açılan yeni icra dosyası sayısı 401 bindir. Toplam dosya sayısı 22 milyonun üzerindedir. Bu rakam her haneye bir icra dosyası demektir. Milyonlarca insan kazançtan yararlandığı için mi hacizlik oldu? AKP genel başkanının itirafıyla açıklanan rakam ise; elektriğini ödeyemeyen hane sayısıdır, bu da 4 milyonun üzerindedir. Beş haneden biri karanlıktadır! Son bir yılda doğalgazını ödeyemeyen hane sayısı 3 milyonun üzerindir.

‘En büyük indirimi halkımız yapacak’

* Her gün bir, “KDV’de indirim yaptık” diyorlar; “Suda elektrikte indirim yaptık” diyorlar fiyatlar artmaya devam ediyor. Seçimlerde en büyük indirimi halkımız yapacak, sizi iktidardan indirecek! Sizi o koltuklarınızdan indirecek ve alaşağı edecektir. Yalanınıza da haramınıza da son verecektir. Sömürdüğünüz umutlar gidişinizle gerçeğe dönüşecek!

Sarayın sesi değil, halkın sesidir en güçlü olan. Bir avuç mutlu azınlık değil, ezilen yoksul milyonların iradesidir en güçlü olan.

Buldan, grup toplantısı öncesinde Meclis’te siyasi parti gruplarıyla görüşen Gülistan Doku’nun ailesiyle bir araya geldi. HDP’nin Doku için Meclis’e araştırma önergesi vereceğini duyurdu.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Doku’nun ailesi, kentte ‘adalet nöbeti’ başlatmıştı. Aile, Doku’nun kaybolmasında Zainal Abarakov’un baş şüpheli olduğunu söyleyerek tutuklanmasını istiyor.