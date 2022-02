Bahçeli de ‘Geççek’ dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Geççek’ şarkısıyla gündemde birinci sıraya çıkan ve iktidara yakın isimlerce eleştirilen pop sanatçısı Tarkan’a destek çıktı.

Bahçeli, “Tarkan’dan zilletin Tarzan’ı çıkarılamaz” dedi.

Tarkan’ın “Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım” diye yola çıkarak yazdığı ‘Geççek’ şarkısı muhalif kesimlere ‘umut vermiş’, coşkuyla karşılanan şarkıyı muhalefet partisi temsilcileri de benimsemişti. İktidar yanlısı kesimlerse Tarkan’a eleştiri oklarını yöneltmişti.

‘Cumhur ittifakı’ ortağı Bahçeli de tartışmaya katılmakta geri durmadı, partisinin bugünkü grup konuşmasında şunları söyledi: “Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır. Ve hepsi meydandadır.

Tarkan, ‘Geçecek’ diyor bunu da Anadolu’da yaygın bir ağız şivesiyle söylüyor. Elbette geçecek zor günler geçecek. Zillet geçecek. Terör geçecek, Sıkıntılar geçecek. Salgın geçecek. Felaketler geçecek. Allah’ın izniyle de buna da az kaldığı görülecek.

Tarkan’dan zilletin Tarzan’ı çıkarılamaz.”

Tarkan’ın şarkısında şöyle ifadeler geçiyor: ”Geççek geççek elbet bu da geççek / Gör bak umudun gününü gün etçek / Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman / O çiçekten günler çok yakın inan / Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek / Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek.”

Hükümetin bir şarkıyla kurulmadığını, şarkıyla da yıkılamayacağını belirten Bahçeli, ‘Tarkan’dan muhalif bir fikir üretme peşine düşenlere’ şu tavsiyeyi verdi: “Önce onun ‘Kıl Oldum Abi’ şarkısını dinlesinler. ‘Başkası Olma Kendin Ol’ şarkısına kulak versinler.”

6 rakamını ters çevirdi

MHP lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine bir araya gelen altı muhalefet partisi genel başkanının Ankara’daki toplantısına dair de konuştu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “6 rakamına dikkat çekiyoruz, bu rakamı ters çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkıyor. Mesele bakmak değil, görmek. Bizim 6’ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9’a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir.”

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası geçen cumartesi akşamı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.