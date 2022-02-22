Büyüme rekoru: 5 binden fazla yeni market açıldı, toplam sayı 43 bini geçti

Organize gıda perakendeciliği geçen yıl toplam 5 bin 272 yeni market açılışıyla tarihinin büyüme rekorunu kırdı.

Pandemi döneminde yaşanan güçlü büyümenin lokomotifi indirim marketler olurken, önümüzdeki yedi yılda sektörde en az 18 bin yeni market açılışı daha bekleniyor.

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Sektör temsilcileri tarafından hazırlanan bir rapora göre 2021 başında 38 bin 387 olan toplam market sayısı yıl sonunda yüzde 13,73’lük artışla 43 bin 659’a çıktı.

Bu sayı 2011 sonundaysa 12 bin 166 adetti.

Geçen yıl gıda perakendeciliğinde en çok yeni şube 4 bin 269 adetle indirim marketlerinden geldi. 2021 yılının başında 30 bin 244 olan toplam indirim marketi sayısı bir yılda yüzde 14,11 artışla 34 bine 513’e yükseldi.

Ulusal ölçekteki market zincirlerinin toplam şube sayısı da 904 yeni açılışla yıllık yüzde 23,78 arttı.

Rapora göre, ulusal ölçekteki market zincirlerinin büyümesinde Tarım Kredi Market’in geçen yıl yaklaşık 550 yeni şube açması önemli rol oynadı. Söz konusu hamle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yükselen gıda enflasyonundan zincir marketleri sorumlu tutmasının ardından gelmişti.

Geçen yıl ekim ayında ayrıca BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola Gıda’ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmişti.

2021’de 99 yeni market açan yerel zincirler de yıllık yüzde 2,28’lik büyümeyle toplamda 4 bin 441 şubeye ulaştı.



