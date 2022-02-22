Covid testislerde küçülmeye yol açıyor

Hamsterlar üzerinde yapılan bir araştırma, corona virüsünün testislerde küçülme ve hasara yol açtığını, vücuttaki testosteron (erkeklik hormonu) seviyesinin de azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

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Hong Kong Üniversitesi’nin çalışmasında hamsterlara Covid-19’a neden olan corona virüsü burun yoluyla verildi. Kontrol grubundaki hamsterlaraysa domuz gribine neden olan A(H1N1) virüsü verildi.

Enfekte edildikten sonra hamsterların farklı zaman dilimlerinde testislerinde yaşanan patolojik ve hormonal değişiklikler değerlendirildi.

Araştırmacılar enfeksiyondan bir hafta sonra virüsün sperm sayısında ve testosteron hormonunda akut düşüşe ve daha sonra testis boyutu ve ağırlığında azalmaya yol açtığını gördü.

Ayrıca testis dokusunda enflamasyon (iltihaplanma), dejenerasyon (doku yapısında bozulma) ve nekroz (hücre ölümü) dahil olmak üzere enfeksiyondan bir hafta sonra başlayıp 120 güne kadar sürebilen hasar tespit edildi.

Kontrol grubundaki hamsterlardaysa benzer değişiklikler gözlemlenmedi.

Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlanan ve akran değerlendirmesinden geçen araştırmada, söz konusu hasarın aşıyla önlenebileceği vurgulandı.

Araştırmacılar Covid-19 sonrası sperm sayısı ve hormonal seviyelerin takip edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.