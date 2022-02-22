‘FETÖ’ soruşturmaları: 148 gözaltı kararı, 123 kişi yakalandı

Ankara ve Balıkesir merkezli ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 63, Balıkesir merkezli operasyonda 60, toplam 123 kişi gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Ankara’da, başsavcılık tarafından yürütülen iki ayrı ‘FETÖ’ soruşturmasında örgütün mahrem hizmetler yapılanmasında oldukları iddiasıyla 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

‘FETÖ’ mensuplarına yönelik soruşturmaların birinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yuvalanan 11’i astsubay rütbesinde görevli, ikisi ihraç, 10’u emekli ve üçü daha önce ayrılmış toplam 26 ‘mahrem imam’ tespit edildi. İkinci soruşturmadaysa adalet teşkilatına sızarak örgütlenen, ‘mahrem imamlar’la irtibatlı olduğu saptanan 50 zanlı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli altı ilde düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 25 ildeki operasyonunda da 43 zanlı yakalandı.

Balıkesir merkezli 34 ilde yürütülen ‘FETÖ’ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir başsavcılığı tarafından emniyet veya polis okulu ‘mahrem imam’larıyla ankesörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurdukları ve mahrem imamlarla sohbetlere katıldıkları tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 47’si görevden uzaklaştırılmış, 14’ü kamu görevinden ihraç edilmiş, üçü emekli polis memurunun yanısıra bir veri hazırlama memuru, dört özel sektör çalışanıyla ByLock kullandıkları tespit edilen ve kamuda çalışan bir hemşire, kamudan ihraç edilmiş bir öğretmen, bir özel sektör çalışanının yakalanması için operasyon başlattı.

Ekipler, 34 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 60 zanlıyı gözaltına aldı.