Ortaokul öğrencisini döven öğretmene verilen 10 aylık cezaya itiraz

Aksaray’da ortaokul öğrencisini döven öğretmene verilen 10 aylık hapis cezasına itiraz edildi.
Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y.’nin, öğrencisi S.T.K.’yı dövdüğü görüntüler 22 Aralık 2021’de basına yansımış, öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmıştı.
Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmene 10 ay hapis cezası vermiş, hükmü açıklamamıştı.
Ortaköy başsavcılığı, cezayı az bularak itiraz etti. Sanığa alt sınırdan ceza verilmemesini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını istedi.
Ailenin avukatı da itirazda bulundu.