Ortaokul öğrencisini döven öğretmen serbest

Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görevli öğretmen Ali Rıza Y.’nin bir öğrenciyi koridorda dövdüğü görüntüler bugün basında yayınlandı.
Bunun üzerine Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin, valilik tarafından derslerden el çektirildiğini duyurdu.
Öğretmen hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan müfettişler de okulda inceleme yapacak.
Aksaray başsavcılığı, 14 Aralık’ta başlatılan soruşturmada öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltında kaldığını, ertesi gün çıkarıldığı Ortaköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.