Öğrenciyi döven öğretmenin 10 aylık hapis cezası bozuldu

Aksaray’da ortaokul öğrencisini döven öğretmene verilen 10 aylık hapis cezasına itiraz kabul edildi, karar bozuldu.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y.’nin, öğrencisi S.T.K.’yı dövdüğü görüntüler 22 Aralık 2021’de basına yansımış, öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmıştı.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmene 10 ay hapis cezası vermiş, hükmü açıklamamıştı.

Ortaköy başsavcılığı, cezayı az bularak itiraz etti. Sanığa alt sınırdan ceza verilmemesini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını istedi. Ailenin avukatı da itirazda bulundu.

AA’nın aktardığına göre itirazı değerlendiren Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararı bozdu.

Kararda şu ifadeye yer verildi: “Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla sanık Ali Rıza Y.’nin basit yaralama suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse de, kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak 10 yaşındaki mağdura karşı suçu işlemesi ve kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini yoluna gidilmiştir. Uygulama bu anlamda doğru olup, cezanın alt sınırının 8 ay olarak belirlenmesi kanaatimizce yerinde değildir.

Bu noktada Ortaköy Cumhuriyet Savcısı ve katılanlar müdafi Avukat Ali Oğuz Şahin tarafından yapılan itirazın kabulüne, itiraza konu Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın kaldırılmasına, itiraza konu dosyanın Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.”