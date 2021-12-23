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Yaramazlara biraz batar!

Ortaokul öğrencisini döven öğretmene dava

Aksaray’da ortaokul öğrencisini döven öğretmene dava açıldı.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görevli öğretmen Ali Rıza Y.’nin bir çocuğu okul koridorunda dövdüğü görüntüler infial yaratmıştı. Öğretmen, bir günlük gözaltının ardından serbest bırakılmıştı.


Aksaray başsavcılığı, öğretmen hakkında ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama’ suçundan dava açıldığını bildirdi.

Öğretmene üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.

Ortaokul öğrencisini döven öğretmen serbest

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