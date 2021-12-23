Ortaokul öğrencisini döven öğretmene dava

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu kar yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. İç bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor