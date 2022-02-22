OECD: Plastiklerin sadece yüzde 9’u başarılı şekilde dönüştürülebiliyor

Dünya genelinde 2000 yılında 234 milyon ton olan dünya plastik üretimi 2019’da 460 milyon tona ulaştı.

2000 yılında 156 milyon ton olan plastik atık miktarı iki katından fazla artarak 2019’da 353 milyon tona çıktı.

Geri dönüşüm sırasındaki kayıpları hesaba kattıktan sonra plastik atıkların sadece yüzde 9’u başarılı şekilde geri dönüştü.

Küresel plastik atıkların yüzde 19’u yakılırken, yaklaşık yüzde 50’si düzenli çöp depolama alanlarına gitti, geriye kalan yüzde 22’si de kontrolsüz çöp sahaları veya çevreye atıldı.

Plastiklerin 2019’da küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 3,4’ünden sorumlu olduğu belirlendi.

Son iki yılda Covid-19 salgınında koruyucu ekipman ve tek kullanımlık plastik atıkları arttı.

Genel olarak plastik kullanımı ise salgınının ilk yılı olan 2020’de ekonomik faaliyetlerin azalmasıyla bir önceki yıla göre yüzde 2,2 düştü.

Bu verilere işaret eden OECD, düşük ve orta gelirli ülkeler için yılda 25 milyar avro kalkınma yardımı dahil olmak üzere ‘atık yönetimi altyapısının iyileştirilmesi’ için uluslararası bir yaklaşımın şart olduğunun altını çizdi.