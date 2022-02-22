Omicron’un ağır hastalığa ya da ölüme neden olma ihtimali yüzde 75 daha az

Güney Kore’de açıklanan gerçek hayat verilerine göre Omicron varyantının ağır hastalığa ya da ölüme neden olma ihtimali Delta varyantından yüzde 75 daha az.

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Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) araştırmasında aralık ayından bu yana kaydedilen 67 bin 200 vaka incelendi ve Omicron varyantında hastalığın ağır seyretme oranının yüzde 0,38, hastalığın ölümle sonuçlanması oranının yüzde 0,18 olduğu görüldü. Buna karşılık Delta varyantı için bu oranlar sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,7.

KDCA araştırmasında ağır vakalar yoğun bakıma alınan hastalar olarak sınıflandırdı.

Ülkede son beş haftada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 1073 kişinin yüzde 56’sı ya aşısız ya da yalnızca tek doz aşılı hastalardı. Ölümlerin yüzde 94’ünü 60 yaş ve üstü hastalar oluşturdu.

52 milyon nüfuslu Güney Kore’de iki doz aşılı olanların oranı yüzde 86’nın üstünde, nüfusun yaklaşık yüzde 60’ıysa üçüncü doz aşısını oldu.

Geçen hafta kaydedilen 100 bin dolaylarındaki rekor günlük vaka sayısına rağmen, önümüzdeki ay düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kısıtlamalar gevşetilmeye başladı.