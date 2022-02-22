Yedi yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava

İstanbul’un Pendik ilçesinde yedi yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kız çocuğu için 13 Aralık’ta Tepebaşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlenmişti. Fotoğraf: AA

12 Aralık 2021’de, Kavkapınar Mahallesi’nde, baba Habip Öztürk, kızı D. Öztürk’ü bıçaklayarak öldürmüş, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

AA’nın haberine göre Anadolu başsavcılığı, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Öztürk hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, Öztürk’ün üç yıldır anlaşmazlık yaşadığı eşi Havva Öztürk’ün, yedi yaşındaki çocukları D.Ö.’yü alarak annesinin evine yerleştiği anlatıldı.

Daha önce teşebbüsten dava açılmış

Habip Öztürk’ün olaydan bir süre önce eşiyle konuşup barışmak amacıyla kayınvalidesinin evine gittiği, burada barışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle sinirlenerek eşini dövdüğü, kayınvalidesinin de boğazını sıkarak, öldürmeye çalıştığı kaydedildi.

Havva Öztürk’ün KADES uygulaması üzerinden polis çağırdığı belirtilerek, bu olaylar nedeniyle sanık hakkında ‘yaralama’ ve ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı vurgulandı.

Hakkında tedbir kararları verilen sanığın suç tarihinde, eşinin işyerini arayarak kızlarını almak istediğini söylediği, kabul etmesi üzerine kayınvalidesinin evine giderek kızını teslim aldığı dile getirildi.

Kızının elinde gördüğü cep telefonu nedeniyle sinirlenerek aradığı eşiyle tartışan sanığın, çocuğu evine götürdükten sonra maket bıçağıyla boğazını keserek, aynı bıçakla kollarını ve bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Sanığın ifadesine itibar edilmedi

Sanık Habip Öztürk’ün ifadesinde suçlamayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, kar maskeli iki kişinin silah zoruyla kendisini yatak odasına götürdüğünü, not yazdırdığını, daha sonra kızının odasına götürdüklerini, burada kızının yerde boğazı kesilmiş yattığını gördüğünü, bu kişilerin eline maket bıçağı tutuşturarak kızının boğazını yeniden kestirmeye çalıştıklarını, kendi bileklerini de kestirdiklerini iddia ettiği aktarıldı.

İddianamede, “Başına silah dayanmış dahi olsa kızının başka bir odaya götürüldüğünü gören birinin, hele ki kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gördükten sonra direnmeden, tepki göstermeden kendisine söylenenleri yapmasının, ayrıca maket bıçağı ile boğaz kesildiği ileri sürülen kızının bağırıp çağırmamasının, bağırdıysa da yan odada bulunan sanık tarafından sesinin duyulmamasının, hayatın olağan akışına uygun olmadığı” değerlendirmesine yer verildi.

Sanığın ifadesine, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle itibar edilmediği vurgulanan iddianamede, Habip Öztürk’ün ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan alt soydan akrabaya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.