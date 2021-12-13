İstanbul’un Pendik ilçesinde babası tarafından öldürülen yedi yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.
Kavkapınar Mahallesi’nde baba Habip Öztürk, kızı D. Öztürk’ü bıçaklamış, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken babası hastaneye kaldırılmıştı.
Tepebaşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesinin tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü cenazeye mahalleliler de katıldı.
Kız çocuğunun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı’nda toprağa verildi.