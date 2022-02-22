Reuters anketi: 2021 için büyüme beklentisi yüzde 11

Türkiye ekonomisinin pandemi önlemlerinin neredeyse tamamen kaldırıldığı 2021 yılında yüzde 11 büyümesi bekleniyor.

Geçen yıl sonundaki kur krizi ve ardından yüzde 48,69’la son 20 yılın en yüksek seviyelerine yükselen enflasyonla birlikte 2022 yılı için büyüme tahminiyse yüzde 3,5.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dördüncü çeyrek ve 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme verilerini 28 Şubat Pazartesi günü saat 10:00’da açıklayacak.

Ekonomi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyrekte pandemiden kaynaklı baz etkisiyle yüzde 21,7, üçüncü çeyrekteyse yüzde 7,4 büyümüştü.

Reuters anketine katılan 25 ekonomistin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminleri yüzde 6 ila yüzde 11,8 seviyesinde.

Dördüncü çeyrekte büyüme için medyan (ortanca) tahminse yüzde 9. Ankete katılanların tahminleri yüzde 6,3 ile yüzde 11,9 arasında farklılık gösteriyor.

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyüme, istihdam, yatırım, ihracat ve düşük faize öncelik verdiği söylenen yeni ekonomi politikası çerçevesinde eylülden aralık ayına kadar politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerse bu politikanın ters etki göstererek önümüzdeki aylarda büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünde.

Reuters anketinde 2022 büyümesi için medyan tahmin yüzde 3,5 seviyesinde. Tahminlerse yüzde 0,8 ila yüzde 5.2 değişiyor.