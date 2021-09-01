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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ikinci çeyrekte baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek GSYH verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ikinci çeyrek için yüzde 20 civarında büyüme yaşanacağını öngörmüştü.


Öte yandan TÜİK, ilk çeyrek büyümesini de yüzde 7,2 olarak revize etti. İlk çeyrek büyümesi yüzde 7 olarak açıklanmıştı. Büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 ile sınırlı kalması dikkat çekti.

Türkiye, pandemi etkilerinin en ağır yaşandığı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçülmüştü.

Yıllık bazda en büyük büyüme hizmetler sektöründe

İkinci çeyrekte; hane halkı tüketimi yüzde 22,9, kamu harcamaları yüzde 4,2 ve yatırımlar yüzde 20,3 arttı. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,9 puan oldu.

Yıllık bazda en yüksek büyüme yüzde 45,8 ile hizmetler sektöründe yaşandı. Hizmetler sektörünü yüzde 40,5 büyümeyle sanayi izledi.

İnşaatta büyüme yüzde 3,1 seviyesinde kalırken ve tarım, ormancılık ve balıkçılıkta ise yüzde 2,3 oldu. Finans ve sigorta faaliyetleri ise ikinci çeyrekte yüzde 22,7 daraldı.

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