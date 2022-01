Akşam Postası / 21 Ocak 2022

Reuters, Türkiye’yi ‘başarısız örnek’ diye anlattı: ‘Hiç benzerini görmemiştim’

Dünya genelinde birçok hükümet faiz artırımına gitmeden ekonomik sıkıntılara, hatta toplumsal huzursuzluğa yol açan enflasyondaki artışı önlemek için yollar arıyor.

Sanayi tarafında bir doğalgaz zammı daha

İran’ın teknik bir arızayı gerekçe göstererek Türkiye’ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurmasının ardından doğalgaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yüklü zam yine sanayi tarafında.

RTÜK’ten kanallara Sezen Aksu ‘uyarısı’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetimi, müzik yayını yapan kanalları tek tek arayarak son günlerde iktidara yakın grupların hedefi haline gelen sanatçı Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri ‘tehdidinde’ bulundu.

İYİ Parti genel sekreterinin yargıya güveni tam: Bence HDP kapatılmalı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz HDP’ye açılan kapatma davasında ‘yargının en doğru kararı vereceğini’ öne sürerek “Bence HDP’nin kapatılması gerekir” dedi.

Gülşen tane tane anlattı: Ataerkil sistemin sizi de boğduğunu görmüyor musunuz?

Gülşen son günlerde sahne kıyafetleri üzerine yapılan anlamsız yorumlara yanıt verdi, tane tane anlattı: “Çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?”

SPoD’dan kampanya: Türkiye LGBTİ+’lara hazır!

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ‘Türkiye buna hazır’ kampanyasıyla yıllardır LGBTİ+ hareketinin önüne konan ‘toplum buna hazır değil‘ söylemine karşı çıkıyor.

Babacan: Her an seçim kararı alınabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor” dedi.

Profesör uyardı: Türkiye’de uyuz vakaları bir yılda yüzde 50 arttı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, uyuz vakalarında 2020 ve 2021 verileri karşılaştırıldığında yüzde 50 artış olduğunu ve artışın devam ettiğini söyledi.

İşi olmayanların sağlık hizmeti almak için ödediği GSS primlerine yüklü zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal güvencesi olmayan yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemek zorunda olduğu Genel Sağlık Sigortası primlerine zam geldiğini açıkladı.

AFAD’dan kar yağışı öncesi uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD, bugün beklenen kar yağışı öncesi uyarılarda bulundu.

Araştırma: İstanbul’da kiralar bir yılda yüzde 85 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com tarafından hazırlanan araştırmaya göre kira fiyatlarında ülke genelindeki yükseliş sürüyor.

‘Kripto paralara yüzde 40 vergi’ iddialarına yalanlama

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto paralara yüzde 40 vergi getirileceği ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Uzmanından ‘evde kaşar yapımı’ videolarına uyarı geldi: Tüketmeyin

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, evde 1 kilogram sütten kaşar peyniri yapımı videolarına karşı uyarıda bulundu.

Erkeği devirip ilk kadın lider olmuştu: Maymun kraliçesi Yakei’nin iktidarı aşk üçgeni nedeniyle tehlikede

Japonya’daki doğal hayvan parkındaki bir makak topluluğunun beş yıldır lider erkeğine meydan okuyarak ilk dişi alfa olan makak maymunu Yakei’nin saltanatı bir aşk üçgeni nedeniyle tehlikede.

Squid Game 2’nci sezon onayını aldı: Daha yeni başlıyor

Netflix’in 2021’e damgasını vuran dizisi Squid Game, ikinci sezon için ona aldı.