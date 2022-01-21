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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı kararıyla: Kalamış Yat Limanı’nın Koç’a devri iptal

Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 12 Kasım’da Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2,53 milyar lira bedelle Koç Holding’e devrine onay vermişti.


Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) duyurusunda, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiğini bildirdi.

KAP’ta yer alan açıklamada şunlar kaydedildi: “7 Ekim 2021 ve 12 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandığı kamuya açıklanmıştır.

Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art’a tebliğ edilmiştir.”

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