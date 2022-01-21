İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da dört ila beş gün süreceği açıklanan kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde kar yağarken, kimi ilçelerde ise yağmur etkili oluyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir’de sulu kar yağarken; Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer’de ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası’nda ise Kartal, Üsküdar Çamlıca ve diğer yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur gözleniyor.

Trafik yüzde 90’a ulaştı

Karın etkisiyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre kentte trafik yoğunluğu 18.45 itibariyle yüzde 90’a ulaştı.

Anadolu yakasında D-100 kara yolunda Uzunçayır’dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükyalı’ya kadar devam ediyor. Kara yolunun Edirne istikametinde Bostancı-Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu’nda da Ünalan’dan başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçiş yönünde yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası’nda da D-100 kara yolunda Beylikdüzü’nde başlayan yoğunluk Zincirlikuyu’ya kadar uzanıyor. Yolun diğer yönünde Mecidiyeköy’den itibaren Beylikdüzü’ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu’nda ve bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.