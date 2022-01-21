İran, Türkiye’ye gaz akışının yeniden başladığını duyurdu

İran Enerji Haber Ajansı, Türkiye’ye doğalgaz akışının yeniden başladığını açıkladı.
İran’ın Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine doğalgaz akışı dün azaltılmış, büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.
İran Enerji Haber Ajansı Şana, hacim bilgisi vermeden ülkenin ulusal gaz şirketinden Türkiye’ye gaz akışının yeniden başladığını bildirdi.
Habere göre yaşanan kesinti, İran tarafındaki gaz sızıntısı ve Türkiye tarafındaki basınç yükseltme istasyonunda ihtiyaç duyulan ayarlamalardan kaynaklandı.
Türkiye’deki yetkililer İran’dan gaz kesintisinin süresinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti. Söz konusu kesintiye sanayiciler tepki göstermişti.