Babacan: Her an seçim kararı alınabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’de genel seçim tarihine bir buçuk sene olsa da yaşanan krizler muhalefetin ‘erken seçim’ çağrılarını arttırıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar yetkilileri, seçimlerin 2023 haziranında düzenleneceğini tekrarlayıp dursa da atılan adımlar uzmanlar tarafından erken seçime hazırlık olarak yorumlanıyor.

Babacan: Her an seçi̇m kararı alınabi̇li̇r

Konya’nın Akşehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını Babacan, seçimlere hazırlıklı olduklarını belirtti.

Sahada partisine bakışın olumlu olduğunu belirten Babacan, seçimin yakın olduğunu söyledi: ”Laf üretmek kısmı o kolay, arkadan gelir. Ama anlatacağınız bir işiniz olsun. İyi bir çalışmanız olsun. Memleketimizin yarınlarıyla ilgili söyleyeceğiniz bir sözünüz olsun. İşte biz bunu yapıyoruz, bunu gerçekleştiriyoruz. Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Hem vatandaşlarımızı dinlememiz hem de anlamamız gerekiyor. Partimizi duymayan kimse kalmamalı. Biz kadrolarımıza güveniyoruz. İnsanlar bir tanısa, bir bilse inşallah yönlerini bize doğru çevirecekler. Ama bilmezlerse, tanımazlarla bu olmaz. Ağırlıklı olarak partimize bakış çok olumlu. Bu olumlu bakışı somut desteğe çevirmek bizim gayretimize bağlı.”