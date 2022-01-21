Squid Game 2’nci sezon onayını aldı: Daha yeni başlıyor

Netflix’in 2021’e damgasını vuran dizisi Squid Game, ikinci sezon için onayı aldı.

Squid Game, Netflix’in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Dizi borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılmasının hikayesi.

Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin bir sezon daha devam edebileceğini söylemişti.

İzlenme oranlarıyla rekorlar kıran dizinin ikinci sezonunun geleceği artık netleşti.

Netflix’in 2021 dördüncü çeyrek kazanç raporuyla ilgili röportaj veren Netflix CEO’su Ted Sarandos, dizinin ikinci sezonunun geleceğini duyurdu.

Sarandos “‘Squid Game’ evreni daha yeni başladı” dedi.

Ancak Sarandos, dizinin ikinci sezonuna dair başka bir ayrıntı paylaşmadı.