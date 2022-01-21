TÜİK, enflasyon hesabında artık internet fiyatlarına yer verecekmiş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), internet üzerinden satışı her geçen gün artan bazı ürünlerin fiyatını da enflasyon hesaplamasında dikkate alacağını duyurdu.

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TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre internet fiyatlarının TÜFE’ye entegre edilmesi artık zorunlu hale geldi ve böylece istatistik üretiminde veri derleme sıklığı daha yüksek ve daha büyük hacimli olabilecek.

Söz konusu verilerin mevcut yapıyı geliştirmek ve yeni değişkenleri elde etmek için büyük bir fırsat sunduğu düşünülüyor.

Otomatik olarak bir web kaynağından veri derlemeye veri kazıma (web scraping) deniyor. Bu genellikle bir kazıyıcı (scraper) yardımıyla oluyor ve daha gelişmiş istatistiksel analizler için ham veriyi derleyip temizliyor.

Otomatik veri kazıma teknolojilerini kullanarak günlük, saatlik ve hatta daha yüksek sıklıkta veri yapısıyla optimal veri derleme stratejileri elde edilebiliyor.

Böylece, detaylı metaveri bilgileri derlenerek hesaplamalar geliştirilebiliyor. Bu yöntemde genel amaçsa web sitesinde yer alan HTML formatındaki bilgiyi analiz ve hesaplamalar için daha uygun yapılara dönüştürmek.

Türkiye’de veri kazıma yönetimiyle enflasyon hesaplaması ENAG tarafından da yapılıyor. Aralık ayında TÜİK tarafından yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon ENAG tarafından yüzde 82,81 olarak bulunmuştu.

TÜİK’in internet fiyatını kullanacağı ürünlerse ilk etapta beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, birinci el otomobiller ve otobüs bileti fiyatları olacak.

TÜİK ayrıca gelecek dönemde internet fiyatı kullanılabilecek ürün yelpazesini de geliştirmeyi amaçlıyor.