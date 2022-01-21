SPoD’dan kampanya: Türkiye LGBTİ+’lara hazır!

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ‘Türkiye buna hazır’ kampanyasıyla yıllardır LGBTİ+ hareketinin önüne konan ‘toplum buna hazır değil‘ söylemine karşı çıkıyor.

Fotoğraf: SPoD

LGBTİ+’ların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerine dair kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir yaşam için gerekli sosyal politikaların üretilmesini amaçlayan dernek kapmanya duyurusunda Türkiye’de 30 yılı deviren LGBTİ+ hareketinin karşısına çıkarılan en yaygın argüman ‘Türkiye buna hazır değil’ söylemi olduğunu hatırlattı.

LGBTİ+ yurttaşların eşitlik taleplerinin toplumun hazır olmadığı bahanesiye görmezden gelindiğini belirten dernek açıklmasında şu ifadelere yer verdildi: “Sokakta, iş yerinde, okulda, sanat alanında, televizyonda, evde ve hayatın bütün alanlarında yer alan; Türkiye’nin yakın siyasi tarihindeki birçok önemli seçimde adaylıkları olan; geçmişte yürütülen anayasa tartışmalarında kendine yer bulan; barışçıl protestolarda en önde yer alan; ülkenin dört bir yanında on binlerce kişilik Onur Yürüyüşleri yapan LGBTİ+’lara, Türkiye, birilerinin iddialarına göre bir türlü hazır hale gelemedi. Fakat bunun LGBTİ+’ların toplumun bir parçası olduğu gerçeğini gizlemek için yaratılan yapay bir söylem olduğunu biliyoruz. Bu algıyı kırmanın vakti geldi de geçiyor. Çünkü toplum biziz. İşyerindeki çalışma arkadaşınız, ailenizdeki akrabanız, okuldaki sıra arkadaşınız, sokaktaki bir yabancı, mahallenizdeki esnafız. Gece hayatında beraber eğlendiğiniz, televizyonda izlediğiniz kişileriz. Biz hazırsak Türkiye de hazırdır!.

Toplumsal gerçeklikten yoksun ‘toplum buna hazır değil‘ gerekçesini kabul etmediklerini belirten dernek ‘Türkiye Buna Hazır’ kampanyasıyla hem LGBTİ+’ları kapsayan bir anayasa süreci için taleplerinin konuşacaklarını hem de önümüzdeki seçimlerde LGBTİ+’ların siyasal katılım süreçlerini güçlendirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Ayrıca Türkiye siyasetinin giderek daha fazla sürüklendiği erkek egemen, popülist, kutuplaştırıcı, antidemokratik söylemlerinden arınması için barışçıl, şiddetsiz, kapsayıcı ve kesişimsel bir politik zeminde LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık taleplerini gündeme getireceklerini vurguladı.

Açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı: “Bizleri güvencesizliğe, yoksulluğa, şiddete, ayrımcılığa mahkum edenlere karşı barış ve demokrasinin gücüyle temiz siyaset ve LGBTİ+’ları kapsayan bir anayasa için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Siyasi iktidarın bizlere yönelik suçlulaştırma politikalarından da çeşitli siyasi partilerin ve politikacıların ‘utangaç’ veya gizli kapaklı desteklerinden de daha güçlü ve gerçeğiz. Bizler Türkiye halklarının her kesiminde on yıllardır olduğu gibi bugün de var olmaya devam ediyoruz. Toplum bizden başkası değil.

Türkiye LGBTİ+’lara hazır. Türkiye buna hazır!”