Araştırma: İstanbul’da kiralar bir yılda yüzde 85 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com tarafından hazırlanan araştırmaya göre kira fiyatlarında ülke genelindeki yükseliş sürüyor.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Araştırma sonuçlarına göre aralık ayında kira fiyatlarındaki değişim bir önceki aya göre yüzde 5.

Türkiye genelinde geçen yıl yaşanan ortalama fiyat artışı ise yüzde 68,7.

Kira artış oranı İstanbul’da yüzde 84,6 olurken, Ankara’da yüzde 62,6 ve İzmir’de ise yüzde 56.

Enflasyondan arındırılmış kira fiyatlarında da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde artış gözlemleniyor.

Hızla yükselen kira fiyatları taşınma isteğini de kaçırmış durumda.

Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı 179 binden 194 bine çıkarken, kiralanan konut sayısı 46 binden 45 bine indi.