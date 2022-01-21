İşi olmayanların sağlık hizmeti almak için ödediği GSS primlerine yüklü zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal güvencesi olmayan yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemek zorunda olduğu Genel Sağlık Sigortası primlerine zam geldiğini açıkladı.

İlgezdi, 107,33 olan primlerin yeni yıllı birlikte 150,12 TL’ye çıktığını söyledi. Zam yüzde 40’a yakın.

Primini kendileri ödeyenlerin sayısının 7 milyonun üstünde olduğu belirtiliyor.

GSS primlerinin yıllara göre değişimi

2022: 150,12 TL

2021: 107,33 TL

2020: 88,29 TL

2019: 76,75 TL

2018: 60,89 TL

2017: 53,33 TL

İlgezdi’nin konu ile ilgili değerlendirmeleri ise şöyle: “Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda olan yurttaşlarımızın zaten işi, geliri yok. Siz bu insanların en temel insani hak olan sağlık hizmetinden yararlanması için her ay prim ödetiyorsunuz, üstelik buna da yüzde 50 zam (yuvarlanmamış olarak yüzde 39,86) yapıyorsunuz, böyle ülke yönetilmez. Böyle bir düzen yıkılmaya mahkumdur. Prim rakamlarının azaltılması için yasal düzenleme gerekiyor. AKP iktidarı ise vatandaşın lehine olan her durumda olduğu gibi yine bir çaba içerisinde değil.”