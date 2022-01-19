Benzine zam

Benzine bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.
Söz konusu zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
İlaç firmaları her geçen gün daha çok sayıda ilaçta, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) uyguladıkları indirimden vazgeçiyor. İndirimin kaldırıldığı ilaç sayısı 75’i buldu. Aradaki fiyat farkını hastalar ödüyor.
KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İstanbul’da 25 dairelik bir binanın her dairesinde dört kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Covid-19 hastası var” dedi.
Ekonomistler, Türkiye ile BAE arasında imzalanan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının doları etkilemeyecek bir ‘makyaj’ olduğu görüşünde.
Türkiye’nin swap anlaşmaları bugün açıklanan son anlaşmayla birlikte 28 milyar dolara ulaştı.
‘Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, kimseyi yatırıma teşvik eden reklamlar yapmadığını söylerken, mal varlığının 200 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.