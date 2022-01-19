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Yaramazlara biraz batar!

Benzine zam

Benzine bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.

Söz konusu zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu.

Güncellenecek…

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