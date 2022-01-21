‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş’a soruşturma; TELE 1’e inceleme

Gazeteci ve yazar Sedef Kabaş hakkında TELE 1’de katıldığı bir programdaki eleştirileri nedeniye ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten soruşturma başlatılırken TELE 1’e inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: Tunca Öğreten

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur.”

Gazetecinin konuşmalarıyla ilgili inceleme başlatan Anadolu başsavcılığı, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma açtı.

AA’nın aktardığına göre soruşturmada Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Kabaş’ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildi.

Savcılık, Kabaş’ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdi.

RTÜK de inceleme başlatacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabı üzerinden kanala inceleme başlatılacağını şu ifadelerle duyurdu: “TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk üst kurul toplantısında kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. “

TELE 1 yayın kuruluşunda,

Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 21, 2022

Kabaş, ifadesini tekrarladı

Kabaş, soruşturma sonrası Twitter hesabı üzerinden programdaki ifadelerini tekrarladı: “‘Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Ama saray ahır olur.’ Çerkes atasözü.”