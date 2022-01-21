Uzmanından ‘evde kaşar yapımı’ videolarına uyarı geldi: Tüketmeyin

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, evde 1 kilogram sütten kaşar peyniri yapımı videolarına karşı uyarıda bulundu.

Sosyal medyada son günlerde bazı kişiler evde 1 kilogram sütten 1,5 kilogram kaşar peyniri yapılabileceğine dair videolar yayınlıyor. Videolarda süte bazı karışımlar eklenerek kaşar peyniri yapıldığı öne sürülüyor.

Manavoğlu, söz konusu ürünün ‘kaşar’ değil ‘farklı bir gıda maddesi’ olduğunu belirterek, normalde 1 kilogram kaşar peyniri için 10-12 litre süt kullanılması gerektiğini söyledi.

Gıda mühendisi, videolar bolca nişasta kullanıldığının görüldüğünü, vücudun fazladan nişasta almasının kilo fazlalığına ve yağlanmaya sebep olabildiğini vurgulayarak “Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor” dedi.

Manavoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle bir şeye bulaşmayın, uğraşmayın. Kaşar peyniri, güvenilen firmalardan, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş, üzerinde etiketleri bulunan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Evde deney gibi yapıyorlar. Öyle bir ürünü tüketmek doğru değil. Kaşarın orada ‘k’si geçmiyor. Tamamen farklı bir teknikle yapılan, nişastanın bağlayıcı özelliğiyle de beraber kullanılan bir yöntem.”

Şube başkanı, evde ‘kaşar’ diye yapılan karışımında mikrobiyel olarak da farklı tehlikelerin bulunabileceğini aktardı.