Deutsche Bank, daha ilk çeyrek bitmeden Türkiye’den faizde U dönüşü bekliyor

Deutsche Bank, kur korumalı mevduat uygulamasının Türk Lirası’nda değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını belirterek ekonominin daha hassas hale geldiğini söyledi.

TL’deki değer kaybının önüne geçmek ve TL’yi özendirmek için 20 Aralık 2021’de kur korumalı TL mevduat hesabı açıklanmış ve hemen ardından ürün devreye alınmıştı.

Buna göre eğer döviz kurları, TL mevduat hesaplarındaki faizin üstünde artarsa bunu Merkez Bankası ve Hazine karşılayacak. Ekonomistler, bunun zaten kırılgan olan Türkiye ekonomisi üzerinde kötü etkileri olacağını söylüyor.

‘Türkiye artık daha hassas’

Deutsche Bank, yayınladığı bir araştırma raporunda kur korumalı mevduatın yaratabileceği mali yük ve döviz cinsi borçların hükümetin borçlarının yüzde 66’sına ulaşmasıyla Türkiye’nin şu an Türk Lirası’ndaki değer kaybına karşı daha hassas hale geldiğini söyledi.

Hükümetin döviz cinsi borçlarının yüzde 66’ya ulaştığını ve aralık ayında kurda yaşanan düşüşten dolayı bunun daha da artmasını beklediklerini belirten banka, kur korumalı mevduat uygulamasının da Türk Lirası’nda değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını söyledi.

‘Enflasyon yüzde 50’inin üstünde kalır’

Bloomberg HT’nin haberine göre raporda “Bundan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizinde büyük bir artış olacağına dair görüşümüzü koruyoruz” dendi. Diğer yandan Deutsche Bank, enflasyonun da mayıs ayına kadar yükselmeye devam edeceğinin altını çiziyor.

Manşet enflasyonun ocak ayında yüzde 46 seviyesine çıkmasını bekleyen banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 53’e çıkmasını bekliyor. Banka, MB’den herhangi bir politika değişikliği gelmediği takdirde enflasyonun 2022’nin kasım ayına kadar yüzde 50’nin üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın dolarizasyon, zayıflayan Türk Lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söylemişti.