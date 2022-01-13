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Yaramazlara biraz batar!

Goldman Sachs, Türkiye’den para politikasında U dönüşü bekliyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, son dört ayda politika faizinde 500 baz puanlık indirim yapan Türkiye’nin para politikasında ‘U dönüşü’ bekliyor.

Merkez Bankası (MB), bir buçuk senenin ardından eylül ayında politika faizi indirimlerine başlamış son olarak aralık ayındaki toplantıda 100 baz puan daha indirmiş ve oranı yüzde 14’e çekmişti.


Faiz indirimleri ekonomistlerin tüm itirazlarına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur’ ısrarı sonucu yapılmıştı. Ancak faiz indirimleri sonrası döviz kurlarının rekorlar kırması sonrası son 19 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Diğer yandan dövizin yükselişini kesmek için 20 Aralık’ta açıklanan kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili olarak ekonomistler ‘örtülü faiz artışı’ yorumunu yapıyor. Çünkü sistemde TL mevduat hesaplarında getirinin dövizdeki artışın altında kalması durumunda aradaki fark banka müşterilerine ödenecek.

Yani Erdoğan’ın “Faiz kitabımda yok” demesine karşın uygulama tersini gösteriyor.

Erdoğan, geçen haftalarda ekonomiyi yine ‘Nas’a bağlayarak ”Bu can bu tende oldukça iddia ile söylüyorum; faiz sebeptir enflasyon neticedir” demişti.

Ancak uluslararası kuruluşlar bu politikadan dönüleceği tahmini yapıyor.

Para politikasında ileride bir ‘U dönüşü’ olmasını beklediğini söyleyen Goldman Sachs analistleri, bu noktaya gelmeden önceyse başka idari ve düzenleyici adımlar atılmasını bekliyor: “Bizim görüşümüze göre şu ana kadar alınan tedbirlerin hiçbiri Türk ekonomisinin karşılaştığı başlıca soruna – çok yüksek enflasyon seviyesine – değinmiyor. Dövize bağlı mevduatlar veya diğer adımlar dolarizasyonu durdursa bile, ekside olan reel faizlerin ve yüksek seviyedeki kredi büyümesinin enflasyonun yüksek seviyede kalmasına sebep olmaya ve liranın üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi muhtemel.”

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