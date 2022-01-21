AFAD’dan kar yağışı öncesi uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD, bugün beklenen kar yağışı öncesi uyarılarda bulundu.

AFAD’ın açıklamasında, Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın batıdan başlayarak yurt genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre pazartesiden itibaren Türkiye, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bu da yer yer yoğun kar yağışına neden olacak.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmuyor.

Doğuda kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışlarıyla birlikte çığ tehlikesi var.

AFAD, hava durumuna göre şöyle uyarılarda bulundu:

Buzlanma ve don tehlikesi

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır.

Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmelidir.

Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmelidir.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalıdır.

Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmelidir.

Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalıdır.

Küçük ve dengeli adımlarla yürünmelidir.

Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmelidir.

Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalıdır.

Araç kullanırken korunmak için

Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalıdır. (Kar lastikleri kullanılmalıdır)

Seyahat planları gözden geçirilmeli, alternatif yol planları hazırlanmalıdır.

Seyahate çıkmak planlanıyorsa, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalıdır.

Aile ve yakınlara yer ve rota haber verilmelidir.

Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan “siyah buz”a dikkat edilmelidir.

Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır.

Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.

Farlar gündüz de açık tutulmalıdır.

Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalıdır.

Trafikte özellikle büyük araç kullanılıyorsa, yol şartları uygun hale gelene kadar güvenli bir yerde beklenmelidir.

Eğimi yüksek olan sokaklara girmekten kaçınılmalıdır.

Emniyet kemeri takmak unutulmamalıdır.

Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurmak ihmal edilmemelidir.

Çığ tehlikesine karşı alınabilecek önlemler