Tüketici güveninde kötümserlik sürüyor

Tüketici güven endeksi, ocak ayında aralıkta gördüğü dip seviyeden döndü. Ancak endeksteki genel görünüm hala oldukça kötümser.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, ocakta 2021’in aralık ayına göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Aralıkta 68,9’la tarihi dip seviyesinde olan endeks, ocakta 73,2’ye yükseldi.

Kaynak: TÜİK

Verilere göre geçen 12 aylık dönemde hanenin maddi durumu endeksi 2021 aralıkta 54,1 iken ocakta yüzde 3,6 artışla 56,1’e çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durumu beklentisi endeksi ise 65,2’den 71,3’e yükseldi. Söz konusu dönemdeki artış yüzde 9,3.

Aralıkta 66,7 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ocakta yüzde 11,8 artışla 74,5 olarak izlendi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise aralıkta 89,6 iken bu ay yüzde 1,4 artışla 90,9 değerini aldı.