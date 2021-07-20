Akşam Postası / 20 Temmuz 2021

Erdoğan: Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz” dedi.

Ziraat, batık krediler nedeniyle gayrimenkul zengini

Ziraat Bankası’nın ödenmeyen krediler nedeniyle portföyüne eklenen gayrimenkuller 2017 yılından bu yana sekiz kat artarak 5,3 milyar liraya yükseldi.

Tatil dönüşü için uyarılar: Hangi belirtiler dikkate alınmalı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Kurban Bayramı tatili sonrası olası semptomların kontrol edilmesi gerektiğini belirterek beş ila 14 günde corona virüsüyle enfekte olup olunmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

Gazeteci Erk Acarer’in evine tehdit mesajı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan gazeteci Erk Acarer, evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu.

2021’de 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek

Pandemiyle birlikte dünyada cinsiyet eşitliği daha da kötüleşti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, bu yıl 2019’a göre 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek.

Aşkı arayanlara bilimsel tavsiye: Arkadaşlarınızı gözden geçirin

Fotoğraf: Unsplash

Her ne kadar popüler inanış ‘ilk görüşte aşk’, ‘tutkudan doğan ilişkiler‘ yönünde olsa da yeni bir araştırma romantik ilişkilerin üçte ikisinin uzun süreli arkadaşlıkla başladığını gösteriyor.

‘Çarpıntı yapar’ diye kahve içemeyenlere müjde!

Fotoğraf: DHA

“Ben almayayım, çarpıntı yapıyor.” Çoğu kahve ikramı bu gerekçeyle kabul edilmiyorsa da bilim tersini söylüyor: Kahve çarpıntı yapmaz. Hatta kahve tüketimi düşük aritmi riskiyle bile ilişkilendiriliyor.

Marmara’ya dökülen çay siyaha büründü

Fotoğraf: DHA

Marmara Denizi’ndeki Erdek Körfezi’ne dökülen Gönen Çayı, fabrikaların atıklarını boşaltması nedeniyle her geçen gün daha fazla kirleniyor.

Pandemi de Dünya’yı rahatlatmadı: Karbon emisyonunda rekora doğru

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) pandeminin ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye ayrılan paranın yalnızca yüzde 2’sinin temiz enerji için harcandığını, bu nedenle karbon emisyonunun 2023 yılına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını bildirdi.

Kurban Bayramı manzaraları: Yüzlerce kişi yaralandı; yasak alanlarda kesim yapıldı

Bu yıl da Kurban Bayramı’nda geçen seneleri aratmayacak görüntüler kayda geçti. ‘Acemi kasaplar’ hastanelerin acillerini doldururken, kaçan hayvanlar sahiplerine ter döktürdü.

Rusya Türkiye’ye 2’nci parti S-400’leri gönderme hazırlığında

Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, gelecek aylarda Türkiye’ye 2’nci parti S-400’leri göndermek için bir proje geliştirileceğini duyurdu.

Sağlıksızlığını göstermek için iki sene saklanan hazır yemekler çürümedi

Britanya’da hazır yemeklerin (fast food) sağlıksızlığını göstermek isteyen bir kişi son iki senede hamburger, pizza gibi yiyecekleri buzdolabında sakladı. Yiyeceklerin buzdolabında bozulmadan aynı şekilde kaldığı gözlendi.

Jeff Bezos ve arkadaşları uzaya çıktı

Fotoğraf: Blue Origin

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve beraberindeki üç kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla ABD’nin Teksas eyaletinin batısından uzaya fırlatıldı.

Çin saatte 600 km hıza ulaşan tren üretti

Fotoğraf: Beijing Sangbo Capture

Hızlı tren üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkan Çin, saatte 600 km hıza ulaşabilen bir tren ürettiğini duyurdu.